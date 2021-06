Griglia di partenza MotoGP, GP Olanda: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 26 giugno 2021) Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP d’Olanda: si è corso ad Assen dove, da pochi minuti è terminato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 27 giugno. Pole position del transalpino Fabio Quartararo in 1’38?853, ma Franco Morbidelli è quinto a 0?256. Nono Francesco Bagnaia a 0?506, undicesimo Valentino Rossi, staccato di 0?752. Così gli italiani che non hanno avuto accesso alla Q2: 15° Lorenzo Savadori, 17° Luca Marini, 18° Danilo Petrucci, 19° Enea Bastianini. Griglia DI partenza GP ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la Q2 delleufficiali delladel GP d’: si è corso ad Assen dove, da pochi minuti è terminato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 27 giugno. Pole position del transalpino Fabio Quartararo in 1’38?853, ma Franco Morbidelli è quinto a 0?256. Nono Francesco Bagnaia a 0?506, undicesimo Valentino Rossi, staccato di 0?752. Così gli italiani che non hanno avuto accesso alla Q2: 15° Lorenzo Savadori, 17° Luca Marini, 18° Danilo Petrucci, 19° Enea Bastianini.DIGP ...

