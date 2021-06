Griglia di partenza MotoGP GP Olanda Assen 2021: Bagnaia e Lecuona volano al Q2. 20° Marquez (Di sabato 26 giugno 2021) La Griglia di partenza di MotoGP per quanto concerne il Gran Premio di Olanda 2021. Pecco Bagnaia e Iker Lecuona passano indenni al Q1 e fra pochi minuti si giocheranno la prima piazza insieme alla top-10 delle FP4. Out Marc Marquez, che domani partirà addirittura ventesimo: il Cabroncito si stava migliorando sul suo ultimo giro e molto probabilmente si sarebbe qualificato, ma paga l’ennesima caduta della sua stagione. (in aggiornamento) LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE DEL GP DI Olanda 2021 Griglia DI ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Ladidiper quanto concerne il Gran Premio di. Peccoe Ikerpassano indenni al Q1 e fra pochi minuti si giocheranno la prima piazza insieme alla top-10 delle FP4. Out Marc, che domani partirà addirittura ventesimo: il Cabroncito si stava migliorando sul suo ultimo giro e molto probabilmente si sarebbe qualificato, ma paga l’ennesima caduta della sua stagione. (in aggiornamento) LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE DEL GP DIDI ...

