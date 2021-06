Green pass europeo, come funziona per bambini e minorenni? (Di sabato 26 giugno 2021) La certificazione verde per viaggiare e partecipare a eventi sarà obbligatoria per i minori dai 2 anni in su. Ma sotto i sei anni non sarà obbligatorio fare il tampone. I ragazzi dai 12 ai 17 potranno ottenere il certificato anche con l’avvenuta vaccinazione Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 giugno 2021) La certificazione verde per viaggiare e partecipare a eventi sarà obbligatoria per i minori dai 2 anni in su. Ma sotto i sei anni non sarà obbligatorio fare il tampone. I ragazzi dai 12 ai 17 potranno ottenere il certificato anche con l’avvenuta vaccinazione

Advertising

repubblica : ?? Il QR Code del Green Pass e' una miniera di dati personali: esibirlo sui social e' una pessima idea - borghi_claudio : Salvini a #primalitalia: 'Non si può da una parte far sbarcare liberamente i clandestini e dall'altra chiedere il g… - borghi_claudio : Scusi @Cucinelli la informo che lei non ha nessun diritto di chiedere green pass a nessuno e men che meno ai suoi d… - permanating_ : finalmente mi è arrivato il green pass - peterkama : ci sono pericoli? allora non si riaprano le discoteche... il green pass? ma voi mai stati in una discoteca MASSIMO CACCIARI #ottoemezzo -