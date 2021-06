Grave incidente sul lavoro nel casentino (Di sabato 26 giugno 2021) Grave incidente sul lavoro: operaio si taglia un braccio. Trasportato in codice rosso a Firenze L’episodio si è verificato questa mattina alle 8:20 circa all’interno di un’azienda del casentino. Si è tagliato un braccio con una sega a nastro causandosi una semi amputazione. Grave incidente sul lavoro accaduto nella mattinata, in un’azienda del casentino. Ad essere Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021)sul: operaio si taglia un braccio. Trasportato in codice rosso a Firenze L’episodio si è verificato questa mattina alle 8:20 circa all’interno di un’azienda del. Si è tagliato un braccio con una sega a nastro causandosi una semi amputazione.sulaccaduto nella mattinata, in un’azienda del. Ad essere

Advertising

telecitynews24 : ?? LITTA PARODI, GRAVE SCONTRO TRA AUTO E SCOOTER ALL'INCROCIO DELLA SS35BIS ?? Conducente della moto trasportato in… - Alessandria24C : Alessandria - Litta Parodi, scontro auto moto: grave un #Motociclista - Libertysunflow : L'altro giorno, per colpa di un banalissimo incidente domestico, mi sono procurata un' ustione non grave in faccia.… - teletext_ch_it : Incidente a Caslano, grave un 69enne - montagne_paesi : Cade dalla moto dopo uno scontro con un'auto. Grave in ospedale - Montagne & Paesi - Incidente questa mattina di sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Tour de France, tifosa provoca una maxi caduta nel gruppo: coinvolti 60 corridori Un grave incidente ha segnato la tappa di apertura del Tour de France . Circa 60 corridori sono caduti nel gruppo principale a circa 43 km dalla fine della Grand Depart, prima tappa del celebre giro ...

Incidente mortale sulla Palermo - Mazara. Due vittime Dopo la segnalazione del grave incidente un elicottero del 118 si è alzato in volo ma ha fatto quasi subito rientro alla base: per il 62enne, docente dell'Istituto nautico, e la donna non c'era più ...

Grave incidente in montagna a Valbondione MyValley.it Grave incidente sul lavoro nel casentino Incidente sul lavoro: operaio si taglia un braccio. Trasportato in codice rosso a Firenze sul posto oltre che i soccorsi anche i carabinieri ...

Tour de France, tifosa provoca la caduta di 60 ciclisti nel gruppo Un grave incidente ha segnato la tappa di apertura del Tour de France. Circa 60 corridori sono caduti nel gruppo principale a circa 43 km dalla fine della Grand Depart, prima tappa del celebre ...

Unha segnato la tappa di apertura del Tour de France . Circa 60 corridori sono caduti nel gruppo principale a circa 43 km dalla fine della Grand Depart, prima tappa del celebre giro ...Dopo la segnalazione delun elicottero del 118 si è alzato in volo ma ha fatto quasi subito rientro alla base: per il 62enne, docente dell'Istituto nautico, e la donna non c'era più ...Incidente sul lavoro: operaio si taglia un braccio. Trasportato in codice rosso a Firenze sul posto oltre che i soccorsi anche i carabinieri ...Un grave incidente ha segnato la tappa di apertura del Tour de France. Circa 60 corridori sono caduti nel gruppo principale a circa 43 km dalla fine della Grand Depart, prima tappa del celebre ...