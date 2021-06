Gran Bretagna, nuovo record di contagi: 18mila nuovi positivi (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo i 16.135 contagi di tre giorni fa, fino a quel momento il numero più alto da febbraio, la Gran Bretagna registra un nuovo record: oggi sono 18mila i nuovi positivi. I decessi sono stati 23. Numeri altissimi, da attribuire alla variante Delta, che continua a dilagare in tutto il mondo e di fronte alla quale molti Paesi stanno ricorrendo a misure più stringenti per cercare di limitarne la diffusione. In Gran Bretagna quasi l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 61% ha fatto anche il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo i 16.135di tre giorni fa, fino a quel momento il numero più alto da febbraio, laregistra un: oggi sono. I decessi sono stati 23. Numeri altissimi, da attribuire alla variante Delta, che continua a dilagare in tutto il mondo e di fronte alla quale molti Paesi stanno ricorrendo a misure più stringenti per cercare di limitarne la diffusione. Inquasi l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 61% ha fatto anche il ...

Advertising

SkyTG24 : 24 anni fa dalla penna di J.K.Rowling nasceva il personaggio che ha rivoluzionato il mondo del fantasy: il… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Storica impresa per la rockband romana dei Maneskin , che dopo aver conquistato d'autorità l'Eurovision Song Contes… - UnioneSarda : #VarianteDelta, nuovo picco in #GranBretagna: oltre 18mila casi. #Londra in piazza contro le restrizioni #Covid19 - cinziotta73 : RT @cinziotta73: @giacomancuso Ma a parte quelli della Gran Bretagna chi s'inginocchia? La Francia con tanti giocatori di colore e la Germa… -