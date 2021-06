Gran Bretagna, Matt Hancock si dimette: il ministro della sanità ha violato le norme anticovid (Di sabato 26 giugno 2021) A costargli la carica le foto del bacio con l’assistente Gina Coladangelo, documentate dal Sun. Johnson: “Dispiaciuto, grazie per il servizio prestato”. (Photo by Rob Pinney/Getty Images)Il deputato Tory, in prima linea nella pandemia di Covid-19, era al centro dell’attenzione da venerdì, quando il Sun aveva rivelato la sua relazione extraconiugale. Proprio le immagini diffuse dal tabloid britannico lo hanno portato alla gogna mediatica, non tanto per l’adulterio commesso, ma in quanto quelle effusioni con l’assistente Gina Coladangelo, violavano di fatto le norme di distanziamento sociale che ancora vigevano all’epoca dei fatti. Leggi anche -> Ondata ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) A costargli la carica le foto del bacio con l’assistente Gina Coladangelo, documentate dal Sun. Johnson: “Dispiaciuto, grazie per il servizio prestato”. (Photo by Rob Pinney/Getty Images)Il deputato Tory, in prima linea nella pandemia di Covid-19, era al centro dell’attenzione da venerdì, quando il Sun aveva rivelato la sua relazione extraconiugale. Proprio le immagini diffuse dal tabloid britannico lo hanno portato alla gogna mediatica, non tanto per l’adulterio commesso, ma in quanto quelle effusioni con l’assistente Gina Coladangelo, violavano di fatto ledi distanziamento sociale che ancora vigevano all’epoca dei fatti. Leggi anche -> Ondata ...

Filmato con la presunta amante, il ministro della Salute britannico si dimette travolto dallo scandalo ... il 43enne Hancock era già stato protagonista in negativo delle prime fasi della pandemia (segnate da un bilancio terribile per la gran Bretagna e da numerose critiche); ma era poi stato anche il ...

Covid, a Maiorca un maxi focolaio: 600 studenti contagiati La notizia del focolaio arriva in un momento delicato per l'isola - che si prepara ad accogliere migliaia di turisti da tutta Europa , compresa la Gran Bretagna, che ha riportato le Baleari in "zona ...

Coronavirus oggi. Gran Bretagna, contagi record da febbraio

Leader e istituzioni: quando uno Stato è fragile Le democrazie che hanno solide istituzioni di governo devono subire, qualche volta, la presenza di leader mediocri . Nelle democrazia difficili, dotate di istituzioni deboli, di tanto in tanto salta f ...

Covid, a Maiorca un maxi focolaio: 600 studenti contagiati Le autorità di Maiorca stanno cercando di capire che cosa abbia scatenato il focolaio, che arriva nel pieno della stagione turistica ...

