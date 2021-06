(Di sabato 26 giugno 2021) Sul circuito del Red Bull Ring le monoposto sono in pista per il terzo turno di, ultima sessione di collaudi per preparare la monoposto per le qualifiche del GP didelle 15:00. Max ...

Advertising

DCiamei : RT @SmilexTech: Pirelli e Fia vogliono cambiare le gomme posteriori. I team le proveranno nelle prove libere del GP d'Austria. Se daranno l… - quaranta_vito : RT @SmilexTech: Pirelli e Fia vogliono cambiare le gomme posteriori. I team le proveranno nelle prove libere del GP d'Austria. Se daranno l… - ArmandaGelsomin : RT @SkySportF1: GP Stiria: Ferrari, risultati incoraggianti nella gestione delle gomme #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - autosprint : #GP #Stiria, prove libere 3: segui i tempi in diretta - F1inGenerale_ : Inizia tra pochissimo l'ultima sessione di Libere del GP di Stiria! Segui la nostra cronaca in diretta ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria prove

Segui qui la classifica dei tempi delle FP3 del GP dilibere 3Gp di, lelibere del venerdì Formula 1 a Zeltweg: orari e dove vederla in Tv F1, Gp die qualifiche in direttaTerza sessione di libere a Spielberg. La giornata di sabato 26 giugno del Gran Premio di Stiria comincerà con le prove libere 3. Sessanta minuti di sessione per le ultime free practice prima di tuffar ...Cresce l’attesa per la terza sessione di libere valide per il Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento di questo mondiale 2021 di Formula 1. Dopo i tempi registrati nelle sessioni di ieri, Max Verst ...