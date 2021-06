Gp della Stiria, Verstappen ancora in pole davanti ad Hamilton. Sprofondo Ferrari, che passo indietro (Di sabato 26 giugno 2021) Max Verstappen in pole nel Gp della Stiria. Per il pilota olandese prima fila con Lewis Hamilton che lo affiancherà al via grazie alla penalizzazione di tre posizioni comminata a Valtteri Bottas, autore del secondo tempo a 194 millesimi da Verstappen. Dalla seconda fila prenderanno il via Lando Norris con la McLaren e Sergio Perez con l'altra Red Bull. Bottas e Gasly si divideranno al terza fila. Settimo tempo e quarta fila con Yuki Tsunoda e Charles Leclerc (+0.631). Male l'altro Ferrarista Carlos Sainz che non supera il "taglio" del Q2 e chiude con il dodicesimo tempo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Maxinnel Gp. Per il pilota olandese prima fila con Lewische lo affiancherà al via grazie alla penalizzazione di tre posizioni comminata a Valtteri Bottas, autore del secondo tempo a 194 millesimi da. Dalla seconda fila prenderanno il via Lando Norris con la McLaren e Sergio Perez con l'altra Red Bull. Bottas e Gasly si divideranno al terza fila. Settimo tempo e quarta fila con Yuki Tsunoda e Charles Leclerc (+0.631). Male l'altrosta Carlos Sainz che non supera il "taglio" del Q2 e chiude con il dodicesimo tempo. ...

Advertising

sportli26181512 : Red Bull, Verstappen in pole nelle qualifiche GP Stiria: 'Sarà battaglia come in Francia': La terza pole della stag… - alex_crupi : Inafferrabile anche oggi! #maxverstappen #F1 #redbullracing #circusf1 - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Ansa: Pole anche al gp di Stiria per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche in testa, precedendo la M… - Agenzia_Ansa : Pole anche al gp di Stiria per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche in testa, precedend… - giornaleradiofm : Approfondimenti: F1: Stiria: Hamilton il più veloce della FP3: (ANSA) - ROMA, 26 GIU - Lewis Hamilton in 1'04'369 h… -