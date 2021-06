Governare il futuro. TikTok alle prese con lo sciopero dei creators neri (Di sabato 26 giugno 2021) Sono in sciopero. Nessun video, nessuna coreografia dei loro celeberrimi balletti destinati a diventare virali, nessuna ispirazione per le centinaia di milioni di utenti di TikTok, la piattaforma cinese più amata dagli adolescenti sulla quale i loro mini-spettacoli normalmente spopolano. La comunità dei creativi di colore di TikTok è ufficialmente in sciopero a tempo indeterminato. La rivendicazione è semplice, accessibile, alla portata di tutti. La soluzione non sembra altrettanto facile. Su TikTok è in voga la pratica di associare a una certa base musicale – normalmente canzoni da poco ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021) Sono in. Nessun video, nessuna coreografia dei loro celeberrimi btti destinati a diventare virali, nessuna ispirazione per le centinaia di milioni di utenti di, la piattaforma cinese più amata dagli adolescenti sulla quale i loro mini-spettacoli normalmente spopolano. La comunità dei creativi di colore diè ufficialmente ina tempo indeterminato. La rivendicazione è semplice, accessibile, alla portata di tutti. La soluzione non sembra altrettanto facile. Suè in voga la pratica di associare a una certa base musicale – normalmente canzoni da poco ...

