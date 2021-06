Good Girls cancellata dopo 4 stagioni, Netflix non salverà la serie nonostante i numeri record (Di sabato 26 giugno 2021) Good Girls cancellata: dopo quattro stagioni, la NBC ha messo la parola fine alla serie tv incentrata su un trio di madri invischiate nel riciclaggio di denaro. Secondo le fonti, la rete e lo studio Universal Television speravano di riportare lo show per una quinta e ultima stagione abbreviata per chiudere la storia, ma i dati finanziari non hanno funzionato. Inoltre, pare non ci sia alcuna possibilità di salvare la serie e mandarla su una nuova piattaforma, come Netflix, dove le prime tre stagioni sono in streaming (anche in Italia), ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 giugno 2021)quattro, la NBC ha messo la parola fine allatv incentrata su un trio di madri invischiate nel riciclaggio di denaro. Secondo le fonti, la rete e lo studio Universal Television speravano di riportare lo show per una quinta e ultima stagione abbreviata per chiudere la storia, ma i dati finanziari non hanno funzionato. Inoltre, pare non ci sia alcuna possibilità di salvare lae mandarla su una nuova piattaforma, come, dove le prime tresono in streaming (anche in Italia), ...

Advertising

davided81 : RT @tvblogit: Good Girls cancellata dopo 4 stagioni, Netflix non salva la serie e le protagoniste reagiscono con ironia - SerieTvserie : Good Girls cancellata dopo 4 stagioni, Netflix non salva la serie e le protagoniste reagiscono con ironia - tvblogit : Good Girls cancellata dopo 4 stagioni, Netflix non salva la serie e le protagoniste reagiscono con ironia - drssweetheart : ma good girls cancellata noooo anche se devo ammettere che dopo la seconda stagione ha perso tutta l’essenza quindi… - badtasteit : #GoodGirls: #NBC ha cancellato la serie dopo quattro stagioni -

Ultime Notizie dalla rete : Good Girls Good Girls: la serie è stata cancellata dopo quattro stagioni Good Girls , la serie prodotta per NBC distribuita in Italia grazie a Netflix, è stata cancellata dopo quattro stagioni. I produttori non sono riusciti a ottenere un accordo con la piattaforma di ...

Lily Collins si trasforma in Polly Pocket Lena Dunham ... la creatrice di 'Girls'. La star di "Emily in Paris" Lily Collins darà il suo tocco personale a ... insieme alla società di produzione di Lena Dunham Good Thing Going. Il film sarà incentrato su una ...

Good Girls: la serie è stata cancellata dopo quattro stagioni Cinematographe.it - FilmIsNow Good Girls: NBC ha cancellato la serie dopo quattro stagioni NBC ha cancellato la serie Good Girls dopo quattro stagioni, la storia si concluderà con l'episodio in arrivo negli USA il 22 luglio ...

NBC ha cancellato Good Girls dopo 4 stagioni, e non si sposterà su Netflix. NBC ha cancellato Good Girls dopo 4 stagioni, la serie non si sposterà su Netflix e Universal non la proporrà ad altri servizi o canali.

, la serie prodotta per NBC distribuita in Italia grazie a Netflix, è stata cancellata dopo quattro stagioni. I produttori non sono riusciti a ottenere un accordo con la piattaforma di ...... la creatrice di ''. La star di "Emily in Paris" Lily Collins darà il suo tocco personale a ... insieme alla società di produzione di Lena DunhamThing Going. Il film sarà incentrato su una ...NBC ha cancellato la serie Good Girls dopo quattro stagioni, la storia si concluderà con l'episodio in arrivo negli USA il 22 luglio ...NBC ha cancellato Good Girls dopo 4 stagioni, la serie non si sposterà su Netflix e Universal non la proporrà ad altri servizi o canali.