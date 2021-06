God of War Ragnarok, il primo trailer sarà mostrato all'evento estivo di Sony? (Di sabato 26 giugno 2021) God of War Ragnarok, il nome non definitivo con cui i fan chiamano il sequel di God of War, potrebbe tornare sotto i riflettori molto presto. Secondo i rumor più recenti, sembra che la prossima opera di Sony Santa Monica potrebbe apparire, sotto forma di trailer gameplay, durante l'evento estivo di Sony, ovvero la tanto attesa PlayStation Experience. La voce è stata lanciata poco fa da Nick Baker, noto anche come Shpeshal Nick, leaker e insider parecchio affidabile all'interno del panorama videoludico. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 giugno 2021) God of War, il nome non definitivo con cui i fan chiamano il sequel di God of War, potrebbe tornare sotto i riflettori molto presto. Secondo i rumor più recenti, sembra che la prossima opera diSanta Monica potrebbe apparire, sotto forma digameplay, durante l'di, ovvero la tanto attesa PlayStation Experience. La voce è stata lanciata poco fa da Nick Baker, noto anche come Shpeshal Nick, leaker e insider parecchio affidabile all'interno del panorama videoludico. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : God War God of War Ragnarok si mostrerà tra poche settimane? Nelle ultime ore si sta discutendo molto della possibilità di vedere non solo una nuova diretta PlayStation nei prossimi giorni, ma anche di scoprire novità su God of War Ragnarok . Più fonti, infatti, riferiscono che nelle prossime settimane si terrà uno State of Play o PlayStation Experience: data l'insistenza delle voci e l'assenza di Sony dall'E3 2021, è ...

