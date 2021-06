GLI EUROPEI CON BUBINO: DENTRO O FUORI! ITALIA-AUSTRIA IN DIRETTA RAI1 E SKY ALLE 21 (Di sabato 26 giugno 2021) Gli EUROPEI entrano nella fase clou ad eliminazione DIRETTA. DENTRO o FUORI! L’ITALIA affronta l’AUSTRIA in un ottavo di finale molto equilibrato e dove è obbligatorio vincere. Le squadre si affrontano ALLE 21 allo Stadio Wembley di Londra. Telecronaca Rai a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro mentre su Sky ci sarà la coppia Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Squadra arbitrale quasi tutta inglese: a dirigere la sfida sarà Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti di linea Gary Beswick e Adam Nunn. Quarto arbitro lo svizzero Sandro Scharer, al Var ci sarà Stuart ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 26 giugno 2021) Glientrano nella fase clou ad eliminazioneL’affronta l’in un ottavo di finale molto equilibrato e dove è obbligatorio vincere. Le squadre si affrontano21 allo Stadio Wembley di Londra. Telecronaca Rai a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro mentre su Sky ci sarà la coppia Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Squadra arbitrale quasi tutta inglese: a dirigere la sfida sarà Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti di linea Gary Beswick e Adam Nunn. Quarto arbitro lo svizzero Sandro Scharer, al Var ci sarà Stuart ...

