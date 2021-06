Gli Azzurri e il pasticcio sull’inginocchiarsi o no contro il razzismo. “Disastro comunicativo che ha legittimato ogni interpretazione” (Di sabato 26 giugno 2021) “Quello della nazionale è un Disastro comunicativo, ma non mi stupisce: in un Paese in cui persino i politici comunicano in modo mediocre, non possono essere certo i calciatori a dare l’esempio”. Giovanna Cosenza, ordinaria di Filosofia e Teoria del linguaggio all’Università di Bologna e blogger de ilfattoquotidiano.it, allieva di Umberto Eco e tra i massimi esperti italiani di comunicazione, dice la sua sul dibattito “politico” che da giorni ruota intorno agli Azzurri del pallone. Devono inginocchiarsi in campo in solidarietà al movimento antirazzista, o è un gesto che va lasciato alla coscienza dei singoli? Come che sia, la studiosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) “Quello della nazionale è un, ma non mi stupisce: in un Paese in cui persino i politici comunicano in modo mediocre, non possono essere certo i calciatori a dare l’esempio”. Giovanna Cosenza, ordinaria di Filosofia e Teoria del linguaggio all’Università di Bologna e blogger de ilfattoquotidiano.it, allieva di Umberto Eco e tra i massimi esperti italiani di comunicazione, dice la sua sul dibattito “politico” che da giorni ruota intorno aglidel pallone. Devono inginocchiarsi in campo in solidarietà al movimento antirazzista, o è un gesto che va lasciato alla coscienza dei singoli? Come che sia, la studiosa ...

Advertising

lauraboldrini : I gesti simbolici sono importanti per affermare i valori. Per questo alcuni di noi decisero, in Parlamento, di in… - fanpage : #Euro2020 Gli Azzurri hanno deciso, non si inginocchieranno prima di #ItaliaAustria - RaiSport : #Nazionale. Gli #Azzurri hanno scelto di non inginocchiarsi (gesto simbolo della lotta al razzismo e del movimento… - robegalli : RT @Gianmar26145917: L'Austria si inginocchia e gli #Azzurri forse ci ripensano. #Bonucci: 'Decideremo stasera in albergo' Ma non avevate g… - LNN999 : RT @Gianmar26145917: L'Austria si inginocchia e gli #Azzurri forse ci ripensano. #Bonucci: 'Decideremo stasera in albergo' Ma non avevate g… -