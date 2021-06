Giuliana Danzé vittima di violenza: “Lotterò affinché nessuna persona si senta come me” (Di sabato 26 giugno 2021) La cantante beneventana vittima di violenza ha voluto lanciare un messaggio affinché nessuna persona possa sentirsi come lei La cantante beneventana, Giuliana Danzé, nota al pubblico per la sua partecipazione a All togheteher now 2 e The Voice, si è mostrata sui social con il volto tumefatto dalle violenze subite e ha voluto lanciare un messaggio per tutte le persone vittime di violenza. In un video ha detto: “Voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quello che mi è successo. A tutte le donne: ricordate che l’amore non è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 giugno 2021) La cantante beneventanadiha voluto lanciare un messaggiopossa sentirsilei La cantante beneventana,, nota al pubblico per la sua partecipazione a All togheteher now 2 e The Voice, si è mostrata sui social con il volto tumefatto dalle violenze subite e ha voluto lanciare un messaggio per tutte le persone vittime di. In un video ha detto: “Voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quello che mi è successo. A tutte le donne: ricordate che l’amore non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuliana Danzé Giuliana Danzé, cantante di The Voice e All Together Now: "Così il mio compagno mi ha picchiata" Immagini forti, di fronte alle quali è impossibile restare indifferenti. Le ha diffuse via Instagram la cantante Giuliana Danzé , 20 anni, che diversi ricorderanno per le sue partecipazioni, ancora giovanissima, a The Voice Of Italy e poi a All Together Now dove arrivò fino alla finale. Prima ancora aveva ...

Giuliana Danzé vittima di violenze, in un video di denuncia i segni delle botte Il messaggio della giovane cantante beneventana, nota per le sue partecipazioni a All Together Now 2 e The Voice: 'La violenza psicologia e fisica non dovrebbe esistere per nessuno. Se la mia denuncia ...

