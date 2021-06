Giuliana Danzé denuncia le botte e mostra il video della violenza (Di sabato 26 giugno 2021) Con una serie di foto Giuliana Danzé, protagonista di The Voice e All Together Now, ha denunciato le botte, le violenze subite. Il messaggio della cantante di Benevento che ha partecipato ai due importanti talent show è forte, le immagini che mostra sono forti. Non ha paura, si fa forza e non deve avere paura perché ha bisogno di aiutare se stessa e le altre donne vittima di violenza. La Danzé parla di violenza sia fisica che psicologica, quelle che nessuno dovrebbe mai subire. Desidera che le sue parole, il suo video, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 giugno 2021) Con una serie di foto, protagonista di The Voice e All Together Now, hato le, le violenze subite. Il messaggiocantante di Benevento che ha partecipato ai due importanti talent show è forte, le immagini chesono forti. Non ha paura, si fa forza e non deve avere paura perché ha bisogno di aiutare se stessa e le altre donne vittima di. Laparla disia fisica che psicologica, quelle che nessuno dovrebbe mai subire. Desidera che le sue parole, il suo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuliana Danzé Mastella: quanto coraggio nella denuncia di Giuliana Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a margine dell'appuntamento inaugurale del Museo dei burattini ha testimonianto la propria vicinanza alla giovane cantante beneventana Giuliana Danzè, che ...

Giuliana Danzè col volto tumefatto: a ridurla così il suo compagno Giuliana dichiara che tornerà più forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere, cantando e vivendo la musica con ancora più passione . 'Siate forti', conclude, 'A tutte le donne: credete in ...

