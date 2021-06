Giulia Marin, la campionessa d’atletica morta a 22 anni uccisa da un male incurabile (Di sabato 26 giugno 2021) . Il mondo dell’atletica è in lutto Screenshot Giulia MarinSilenzio. Soltanto un doveroso, sincero, silenzio. Un silenzio che ammutolisce l’immenso dolore, la grande rabbia ed una devastante incredulità. Quando la vita ti presenta il conto non c’è verso, si deve pagare e basta. Ma quando il conto ti viene presentato quando hai soltanto 22 anni, vuol dire che la vita se ne va senza che tu l’abbia vissuta veramente. Hai avuto modo di assaporarne qualche gusto, di dare il via a qualche tuo sogno, che però non hai potuto realizzare completamente. Ti potrebbe interessare>>> Addio Paola Pigni: si è spenta la stella ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) . Il mondo dell’atletica è in lutto ScreenshotSilenzio. Soltanto un doveroso, sincero, silenzio. Un silenzio che ammutolisce l’immenso dolore, la grande rabbia ed una devastante incredulità. Quando la vita ti presenta il conto non c’è verso, si deve pagare e basta. Ma quando il conto ti viene presentato quando hai soltanto 22, vuol dire che la vita se ne va senza che tu l’abbia vissuta veramente. Hai avuto modo di assaporarne qualche gusto, di dare il via a qualche tuo sogno, che però non hai potuto realizzare completamente. Ti potrebbe interessare>>> Addio Paola Pigni: si è spenta la stella ...

Advertising

veneto_ : Giulia Marin morta a 22 anni: l'ostacolista veneta era malata da tempo, atletica in lutto - VaniaDelli : Giulia Marin morta a 22 anni: l'ostacolista veneta era malata da tempo, atletica in lutto - oggitreviso : Lutto a Castelfranco, Giulia Marin si spegne a 22 anni - tribuna_treviso : Ha tagliato il traguardo della vita a soli 22 anni, dopo aver lottato per oltre un anno contro un tumore, con tenac… - ReTwitStorm_ita : #Sport in #Lutto, #Finite le #Speranze per #Giulia. È #Morta a 22 anni: “Un’#Enorme perdita” -