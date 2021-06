Giovanna Abate di Uomini e Donne operata: “È stato molto doloroso. Ho avuto serie complicazioni” (Di sabato 26 giugno 2021) Giovanna Abate, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato l’intervento chirurgico subito poche settimane fa. Un momento molto delicato in cui non sono mancate difficoltà nel post-operatorio, durante il quale l’ex corteggiatrice ha potuto contare sulla vicinanza delle persone care. Ora che il peggio è alle spalle, Giovanna Abate sembra decisa a godersi la sua estate da single e non sarebbe contemplato nei suoi piani trovare un nuovo amore. Giovanna Abate operata: il racconto dell’ex di Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021), ex volto di, ha raccontato l’intervento chirurgico subito poche settimane fa. Un momentodelicato in cui non sono mancate difficoltà nel post-operatorio, durante il quale l’ex corteggiatrice ha potuto contare sulla vicinanza delle persone care. Ora che il peggio è alle spalle,sembra decisa a godersi la sua estate da single e non sarebbe contemplato nei suoi piani trovare un nuovo amore.: il racconto dell’ex die ...

Advertising

QuotidianPost : Uomini e Donne, Giovanna Abate operata: come sta oggi - PasqualeMarro : Operata #GiovannaAbate, ex di #UominieDonne: Ho avuto complicazioni - glooit : Operata Giovanna Abate, ex di Uomini e Donne: “Ho avuto serie complicazioni” leggi su Gloo - infoitcultura : Uomini e Donne, Giovanna Abate racconta di aver subito un intervento - infoitcultura : Uomini e Donne, Giovanna Abate confessa: 'Sono stata operata e ho avuto complicazioni' -