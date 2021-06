Giovani fidanzati morti nell'incidente in galleria a Iseo (Brescia). Sette le vittime sulle strade italiane (Di sabato 26 giugno 2021) Bilancio tragico, da Nord a Sud, sulle strade italiane. Sono ben Sette le vittime e diversi i feriti dovuti ad incidenti stradali che si sono verificati dalla notte scorsa, con un tributo di decessi che... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 giugno 2021) Bilancio tragico, da Nord a Sud,. Sono benlee diversi i feriti dovuti ad incidenti stradali che si sono verificati dalla notte scorsa, con un tributo di decessi che...

Advertising

SmorfiaDigitale : Brescia, morti giovani fidanzati in incidente in galleria. A Velletri perde la v... - infoitinterno : Giovani fidanzati morti nell'incidente in galleria a Iseo (Brescia). Sette le vittime sulle strade italiane - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Giovani fidanzati morti in un incidente in una galleria a Brescia Altre 5 vittime, a Velletri u… - ModenaDintorni : RISULTATO la tradizione popolare traeva indicazioni per il lavoro futuro dei giovani fidanzati e per l’andamento… - FabioB_86 : Blitz dei carabinieri. L’aggressione causata dalla gelosia nei confronti di una ragazza. Sassi contro l’auto delle… -