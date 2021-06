Giorgio Zinno, insulti omofobi al sindaco di San Giorgio a Cremano perché fa gli auguri al compagno (Di sabato 26 giugno 2021) Non leggo Fb ma rispondo ai cittadini su messenger, ma se qualcuno fa passare il messaggio che pubblicare foto con il proprio ragazzo sia ostentazione, una cosa da non fare, a quanti giovani che ... Leggi su corrieredelmezzogiorno.corriere (Di sabato 26 giugno 2021) Non leggo Fb ma rispondo ai cittadini su messenger, ma se qualcuno fa passare il messaggio che pubblicare foto con il proprio ragazzo sia ostentazione, una cosa da non fare, a quanti giovani che ...

