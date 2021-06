Giappone, crisi demografica: esce da top ten Paesi più popolosi (Di sabato 26 giugno 2021) GiapponeIl Giappone è uscito nel 2020 per la prima volta dal 1950 dalla top ten dei Paesi più popolosi al mondo. L'ultimo censimento e le stime dell'Onu, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021)Ilè uscito nel 2020 per la prima volta dal 1950 dalla top ten deipiùal mondo. L'ultimo censimento e le stime dell'Onu, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ...

Giappone in crisi demografica esce da top ten paesi più popolosi In tutto i bambini nati lo scorso anno sono solo 840.832, record negativo per il Giappone. Secondo i dati preliminari diffusi dal Ministero degli Interni e delle Comunicazioni del governo nipponico, ...

