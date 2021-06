“Giangavino Sulas, uno degli ultimi grandi neristi del giornalismo italiano” (Di sabato 26 giugno 2021) “Ho pianto poche volte in vita mia. Oggi mi tocca piangere per Giangavino”. È un dolore forte e sincero quello di Maurizio Minardi, fotografo bergamasco che ha lavorato per anni a fianco di Giangavino Sulas, il giornalista sardo ma orobico d’adozione morto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 giugno. Classe 1943, Sulas ha lavorato come giornalista dal 1975. Al pubblico televisivo era noto, in particolare, per gli interventi a “Quarto Grado”, “Pomeriggio Cinque”, “Lombardia Nera” e “Iceberg”. Ha lavorato fino all’ultimo, anche collegandosi dall’ospedale Humanitas di Bergamo dove si trovava ricoverato, per l’aggravarsi ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) “Ho pianto poche volte in vita mia. Oggi mi tocca piangere per”. È un dolore forte e sincero quello di Maurizio Minardi, fotografo bergamasco che ha lavorato per anni a fianco di, il giornalista sardo ma orobico d’adozione morto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 giugno. Classe 1943,ha lavorato come giornalista dal 1975. Al pubblico televisivo era noto, in particolare, per gli interventi a “Quarto Grado”, “Pomeriggio Cinque”, “Lombardia Nera” e “Iceberg”. Ha lavorato fino all’ultimo, anche collegandosi dall’ospedale Humanitas di Bergamo dove si trovava ricoverato, per l’aggravarsi ...

QuartoGrado : Al nostro Sulas piaceva questa foto. C’era tutto lui. La passione per il confronto. La notizia prima di tutto come… - QuartoGrado : Oggi se n’è andato Giangavino Sulas, un grande cronista, ma soprattutto un amico per noi di #QuartoGrado. Ciao Gia… - realDonaldWar : RT @LUCABRAMBILLA24: Lutto nel giornalismo, a 77 anni è morto Gian Gavino Sulas: «Sulla notizia, sempre» - alfios_potamos : RT @QuartoGrado: Al nostro Sulas piaceva questa foto. C’era tutto lui. La passione per il confronto. La notizia prima di tutto come atto di… - PrimaBergamo : In ricordo di Giangavino Sulas: maestro, amico vero, uomo coraggioso e per bene: di Xavier Jacobelli Ciao, Giangavi… -