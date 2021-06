Germania, Muller: “Vinciamo solo se siamo uniti. Il mio infortunio non mi preoccupa, sono pronto per giocare” (Di sabato 26 giugno 2021) Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l’Inghilterra, l’attaccante della Germania Thomas Muller ha commentato: “Lo spirito e la volontà di combattere e di sostenersi sempre a vicenda deve essere il nostro obiettivo. siamo una squadra che può vincere solo se tutto funziona. Questo è uno dei punti di forza della Germania“. Sulle sue condizioni: “Se avessi ancora problemi, non mi sarei allenato oggi. La mia lesione alla capsula articolare non mi preoccupa, ho l’esperienza per gestirla e sono convinto che non sarà un ostacolo per giocare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l’Inghilterra, l’attaccante dellaThomasha commentato: “Lo spirito e la volontà di combattere e di sostenersi sempre a vicenda deve essere il nostro obiettivo.una squadra che può vincerese tutto funziona. Questo è uno dei punti di forza della“. Sulle sue condizioni: “Se avessi ancora problemi, non mi sarei allenato oggi. La mia lesione alla capsula articolare non mi, ho l’esperienza per gestirla econvinto che non sarà un ostacolo per...

