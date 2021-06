Gb | Javid nuovo ministro della Sanità al posto di Hancock

(Di sabato 26 giugno 2021) Scelta immediata e di peso per la sostituzione delbritannico, Matt, costretto a dimettersi in piena crisi Covid per lo scandalo del video sulle effusioni con l'amante ...

si era dimesso da cancelliere dopo le elezioni del 2019 in polemica con l'ex eminenza grigia di Downing Street, Dominic Cummings, frattanto silurato da Johnson. . 26 giugno 2021... Michael Gove e Sajid- a quel tempo tutti pesi massimi del Gabinetto - sono stati avvistati "... Il resto lo sappiamo: da lì a poco Johnson sarà ilpremier. In quei giorni la tensione deve ...Scelta immediata e di peso per la sostituzione del ministro britannico della Sanità, Matt Hancock, costretto a dimettersi in piena crisi Covid per lo scandalo del video sulle effusioni con l'amante Gi ...