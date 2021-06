(Di sabato 26 giugno 2021) Scelta immediata e di peso per la sostituzione delbritannico, Matt, costretto a dimettersi in piena crisi Covid per lo scandalo del video sulle effusioni con l'amante ...

Advertising

ViperaStefy : @LondonOneRadio @MattHancock @ItalyinUK @MatCerri Sajid javid nuovo ministro della salute - iconanews : Gb: Javid nuovo ministro della Sanità al posto di Hancock - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gb: Javid nuovo ministro della Sanità al posto di Hancock: (ANSA) - LONDRA, 26 GIU - Scelta immedi… - CiroNoEuro : Javid nuovo Ministro della Salute nel Regno Unito. Cavallo di ritorno: era stato Ministro degli interni per qualch… -

Ultime Notizie dalla rete : Javid nuovo

... nella speranza chepossa essere la pedina giusta per evitare conseguenze troppo profonde ... Nonfra le file del Partito Conservatore come in quelle del gabinetto attuale: preso di mira fra ...Già nominato ilministro Boris Johnson, da parte sua, ha fatto sapere di aver accettato con '... Ma intanto ha voltato pagina nominando Sajid, ex cancelliere e ministro dell'Interno, a capo ...La foto dello scandalo finita sulla prima pagina del Sun risale al 6 maggio scorso quando per il Covid i cittadini dovevano evitare contatti fisici. Alla guida del ministero della Salute arriva Sajid ...Un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ministero lo ha "immortalato" con una consulente, già scelto il suo successore ...