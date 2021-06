Advertising

zazoomblog : Gardaland riparte con Legoland: ecco il nuovo parco acquatico - #Gardaland #riparte #Legoland: #nuovo - Affaritaliani : Gardaland riparte con Legoland: ecco il nuovo parco acquatico -

Ultime Notizie dalla rete : Gardaland riparte

askanews

'Siamo felicissimi di avere realizzato questa partnership fisica con Lego - ha aggiunto l'amministratore delegato di- è un marchio meraviglioso amato dai bambini e forse anche di più dai ...Dopo un lungo stop costato migliaia di posti di lavoro, e fatturati ridotti anche dell'80% nel 2020, la macchina dei parchi divertimento sta per rimettersi in moto. Vaccini e zona bianca sono ...Castelnuovo del Garda, 26 giu. (askanews) - Una nuova area tematica nel parco di Gardaland: dopo i mesi complessi della pandemia e delle chiusure ...Sfruttando la popolarità del personaggio, la Merlin Entertainments costruirà un Peppa Pig Resort a Sichuan, in Cina.