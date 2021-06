Gardaland, inaugurato oggi il Legoland Water Park (Di sabato 26 giugno 2021) E’ stato inaugurato oggi l’attesissimo Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico interamente tematizzato Lego in Europa e il quinto nel mondo. “Legoland Water Park Gardaland – per il quale abbiamo investito ben 20 milioni di euro – è il primo parco acquatico a tema Lego d’Europa e quinto del mondo – commenta Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland – Fino ad ora bisognava andare in Malesia o negli Stato Uniti per trovare qualcosa di simile, adesso basta venire a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) E’ statol’attesissimo, il primo parco acquatico interamente tematizzato Lego in Europa e il quinto nel mondo. “– per il quale abbiamo investito ben 20 milioni di euro – è il primo parco acquatico a tema Lego d’Europa e quinto del mondo – commenta Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di– Fino ad ora bisognava andare in Malesia o negli Stato Uniti per trovare qualcosa di simile, adesso basta venire a ...

repubblica : Legoland Water Park: il primo parco acquatico Lego d'Europa è in Italia - fisco24_info : Gardaland, inaugurato oggi il Legoland Water Park: Il primo parco acquatico interamente tematizzato Lego in Europa… - DjurovicBlazo : RT @repubblica: Legoland Water Park: il primo parco acquatico Lego d'Europa è in Italia - shevchenkoEc : RT @repubblica: Legoland Water Park: il primo parco acquatico Lego d'Europa è in Italia - mirkomastri : RT @repubblica: Legoland Water Park: il primo parco acquatico Lego d'Europa è in Italia -