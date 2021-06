Galles Danimarca, la Johan Cruijff Arena omaggia Eriksen – FOTO (Di sabato 26 giugno 2021) Prima di Galles Danimarca, la Johan Cruijff Arena ha omaggiato Christian Eriksen La sfida tra Galles e Danimarca alla Johan Cruijff inaugura gli ottavi di Euro2020. Prima del fischio d’inizio il capitano dei Gallesi Gareth Bale ha voluto omaggiare Christian Eriksen. Il giocatore del Tottenham ha regalato una maglia della sua nazionale con il nome e il numero del centrocampista dell’Inter. In seguito FOTO commemorativa insieme a Simon ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Prima di, lahato ChristianLa sfida traallainaugura gli ottavi di Euro2020. Prima del fischio d’inizio il capitano deii Gareth Bale ha volutore Christian. Il giocatore del Tottenham ha regalato una maglia della sua nazionale con il nome e il numero del centrocampista dell’Inter. In seguitocommemorativa insieme a Simon ...

