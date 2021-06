Galles Danimarca 0-2 LIVE: Dolberg firma la doppietta (Di sabato 26 giugno 2021) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Galles e Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Johan Cruijff Arena” , Galles e Danimarca si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Galles Danimarca 0-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 5? Chance per il Galles – Calcio di punizione dalla fascia destra calciato da James per Mepham che, posizionato a centro area, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Johan Cruijff Arena” ,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 5? Chance per il– Calcio di punizione dalla fascia destra calciato da James per Mepham che, posizionato a centro area, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa ...

