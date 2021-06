Galles, Bale: “C’è amarezza per l’occasione mancata” (Di sabato 26 giugno 2021) Al termine del match tra Galles e Danimarca, in cui si è vista abbandonare la prima squadra gli ottavi di Euro 2020, l’esterno offensivo nonché capitano della Nazionale Gallese, Gareth Bale, ha rilasciato alcune parole alla BBC: “La partita non è andata come l’avevamo programmata. Dal nostro punto di vista abbiamo giocato molto bene nei primi 25 minuti. Abbiamo concesso un gol e la partita è cambiata. In seguito, gli avversari hanno trovato la via della rete grazie ad una nostra distrazione. Finire così il torneo ci lascia amareggiati. I ragazzi sono arrabbiati e frustrati, io vorrei uscire fuori a urlare e scalciare. Abbiamo mancato ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Al termine del match trae Danimarca, in cui si è vista abbandonare la prima squadra gli ottavi di Euro 2020, l’esterno offensivo nonché capitano della Nazionalee, Gareth, ha rilasciato alcune parole alla BBC: “La partita non è andata come l’avevamo programmata. Dal nostro punto di vista abbiamo giocato molto bene nei primi 25 minuti. Abbiamo concesso un gol e la partita è cambiata. In seguito, gli avversari hanno trovato la via della rete grazie ad una nostra distrazione. Finire così il torneo ci lascia amareggiati. I ragazzi sono arrabbiati e frustrati, io vorrei uscire fuori a urlare e scalciare. Abbiamo mancato ...

Advertising

Etzi2891 : RT @delinquentweet: Scapoccia anche Bale che va ad applaudire l'arbitro, il Galles ha deciso di andarsene con stile #GallesDanimarca #EURO… - sportface2016 : #Euro2020, le parole di #Bale dopo l'eliminazione - ClaudioAgos : Quindi il #galles che abbiamo battuto con prepotenza in realtà faceva cagare... Bene così. #Bale #EURO2020 - giulsw_u : RT @VincePastore: Gareth Bale omaggia Christian Eriksen con una maglia del Galles a suo nome. #GallesDanimarca #WALDEN - fantapiu3 : #Euro2020, #GallesDanimarca, doppietta per #Dolberg, #Bale non basta, le #pagelle #fantapiu3 della partita.… -