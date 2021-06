Francia, terremoto a Strasburgo causato da test geo-termici (Di sabato 26 giugno 2021) Le due scosse di terremoto avvertite a Strasburgo, in Francia, sono dovute a test geo-termici. Questi ultimi hanno avuto sviluppo a Fornoche Un imprevisto che sarebbe dovuto essere controllato. Alla fine, le due scosse di terremoto registrate a Strasburgo questa mattina, in Francia, hanno la loro causa. Tutto, infatti, è dovuto a test geo-termici condotti da alcuni scienziati. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed ... Leggi su zon (Di sabato 26 giugno 2021) Le due scosse diavvertite a, in, sono dovute ageo-. Questi ultimi hanno avuto sviluppo a Fornoche Un imprevisto che sarebbe dovuto essere controllato. Alla fine, le due scosse diregistrate aquesta mattina, in, hanno la loro causa. Tutto, infatti, è dovuto ageo-condotti da alcuni scienziati. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed ...

