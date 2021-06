Francia Svizzera, designato l’arbitro per il match degli ottavi (Di sabato 26 giugno 2021) designato l’arbitro che dirigerà la gara degli ottavi di Euro 2020 tra Francia e Svizzera: ecco chi sarà il fischietto L’argentino Fernando Andres Rapallini è l’arbitro scelto per dirigere Francia–Svizzera, ottavo di finale di Euro 2020 in programma lunedì 28 a Bucarest. Sarà assistito dai connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Al VAR l’italiano Massimiliano Irrati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021)che dirigerà la garadi Euro 2020 tra: ecco chi sarà il fischietto L’argentino Fernando Andres Rapallini èscelto per dirigere, ottavo di finale di Euro 2020 in programma lunedì 28 a Bucarest. Sarà assistito dai connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Al VAR l’italiano Massimiliano Irrati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

