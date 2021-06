Advertising

MediasetTgcom24 : Francia, scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a Strasburgo #strasburgo - JohnHard3 : RT @RisatoNicola: #Francia, scossa di #Terremoto di magnitudo 4.4 a #Strasburgo: 'Provocata da test geotermici condotti da un'azienda' htt… - RisatoNicola : #Francia, scossa di #Terremoto di magnitudo 4.4 a #Strasburgo: 'Provocata da test geotermici condotti da un'azienda… - antonie85321896 : RT @LaStampa: Terremoto in Francia, scossa di magnitudo 4.4 a Strasburgo: nessun danno - medicojunghiano : RT @pizzadifango: 'Può essere stato causato dall'uomo?' ???????? -

Unadi terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5 a Strasburgo , in. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto ......umana le due scosse di terremoto che hanno colpito questa mattina alle 5 Strasburgo in... Vi è stata anche una secondadi magnitudo minore, 2.3, cinque minuti più tardi. Nella zona ...La scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5 del mattino. Indiziati gli scavi di Fonroche Geothermie profondi 5.000 metri, già sospesi una volta. In Italia la tecnica viene usata da Enel sul M ...La rete nazionale francese di monitoraggio sismico (Renass) ha indicato che vi è stata una seconda scossa di magnitudo minore (2.3) cinque minuti più tardi. Entrambi i sismi sono stati classificati co ...