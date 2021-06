Formula 1, Alonso secco: “Hamilton non è mai stato invincibile” (Di sabato 26 giugno 2021) “Hamilton non è mai stato invincibile ma prima doveva solo battere il suo compagno di squadra. Ora deve confrontarsi con un’altra macchina che a volte sarà più veloce, altre più lenta”. Sono queste le parole di Fernando Alonso, pilota dell’Alpine, commentando la lotta al titolo in vista del GP di Stiria. “Quando la Mercedes sta andando un po’ meglio in un fine settimana Verstappen fa ancora qualcosa fuori dall’ordinario per essere in lotta – prosegue lo spagnolo, intervistato da AS -. E quando la Red Bull è messa un po’ meglio, Hamilton si inventa qualcosa. Entrambi hanno alzato ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “non è maima prima doveva solo battere il suo compagno di squadra. Ora deve confrontarsi con un’altra macchina che a volte sarà più veloce, altre più lenta”. Sono queste le parole di Fernando, pilota dell’Alpine, commentando la lotta al titolo in vista del GP di Stiria. “Quando la Mercedes sta andando un po’ meglio in un fine settimana Verstappen fa ancora qualcosa fuori dall’ordinario per essere in lotta – prosegue lo spagnolo, intervida AS -. E quando la Red Bull è messa un po’ meglio,si inventa qualcosa. Entrambi hanno alzato ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1 Fernando #Alonso secco su #Hamilton: il britannico non è mai stato invincibile - Jessthesohodoll : Alonso vuole diventare il Gigi Buffon della Formula 1 Hai rotto il cazzo, Frà - Alessan54609901 : RT @SkySportF1: ? Cancellato il miglior tempo di #LH44 (- 30’ ?? #FP2) ?? Alonso e Vettel in top5, testacoda per Sainz LIVE ? - FormulaPassion : #F1 | Le parole di Fernando Alonso e del compagno di squadra Esteban Ocon subito dopo le libere del Gran Premio di… - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: ? Cancellato il miglior tempo di #LH44 (- 30’ ?? #FP2) ?? Alonso e Vettel in top5, testacoda per Sainz LIVE ? -