Formazioni ufficiali Italia Austria | le scelte dei commissari tecnici

(Di sabato 26 giugno 2021) Ledimatch valido per gli ottavi di finale di Euro2020: ledeiEcco gli schieramentidi, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: ledei(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. C.t. Mancini(4-2-3-1): Bachmann; Laoner, ...

Advertising

tcm24com : Formazioni Ufficiali: Italia-Austria #Italia #Austria #Euro2020 - fcin1908it : Italia-Austria, le formazioni ufficiali: Mancini ha sciolto gli ultimi nodi - SkySport : #ItaliaAustria, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 - CapaGira : RT @Eurosport_IT: Le formazioni ufficiali di #ItaliaAustria ???????? #Euro2020 | #ItaliaAustria | #ITA | #AUT | #ITAAUT - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Italia - Galles 1 - 0: il videocommento di Ugo TraniGALLES (4 - 2 - 3 - 1): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. Ct: Robert Page ...GALLES (4 - 2 - 3 - 1): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. Ct: Robert Page DANIMARCA (3 - 4 - 3): Schmeichel; Christensen, Kjaer,...Nelle formazioni ufficiali, il centrocampista del Psg e’ schierato con Jorginho e Barella, mentre Locatelli è in panchina. In difesa, Di Lorenzo a destra per l’infortunato Florenzi e Acerbi ...Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra Italia e Austria. Dopo la sfida tra Galles e Danimarca si gioca il secondo match degli ottavi di finale, in campo gli azzurri che sono n ...