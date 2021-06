Forcella | si pente il camorrista Salvatore Giuliano | uccise Annalisa Durante

(Di sabato 26 giugno 2021)dopo l’arresto del mese scorso ha revocato il mandato del suo avvocato: il quartiere tremaLa cosiddetta paranza dei bambini, le giovanissime leve della camorra, ormai da anni stanno cambiando gli equilibri e gli scenari della camorra a. Oggi chi può contribuire a cambiare ancora di più sono le parole didetto ‘o Russ, nipote di quel Luigidetto ‘o Re. Il 36enne si è pentito e ha deciso di collaborare con la giustizia. È noto non solo per ...

Una decisione che adesso potrebbe innescare aun vero e proprio terremoto giudiziario. L'ennesimo. Il profilo di Salvatore Giuliano Salvatore Giuliano è divenuto famoso alle cronache per ...L'ultimo arresto Salvatore Giuliano era stato infine arrestato lo scorso maggio in vico Pace, sempre a, quando la polizia (la squadra mobile e il commissariato Vicaria - Mercato) era ...Salvatore Giuliano, nipote dell’ex capoclan di Forcella, Luigi, e omicida, nel 2004, di Annalisa Durante, ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia. Dopo l'arresto per estorsione - aggra ...L’ex rampollo del clan di Forcella all’epoca dell’omicidio aveva 19 anni: la ragazzina fu uccisa colpita per errore dai proiettili mentre era in strada in compagnia delle amiche ...