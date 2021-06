Foggia | il ritorno di Zeman | «Volevo tornare in panchina | qui per un calcio propositivo»

(Di sabato 26 giugno 2021) Ilha ufficializzato ildi Zdeneke l’allenatore si è presentato in conferenza stampa Zdenekè tornato ale svolto anche la conferenza stampa di presentazione, dove ha parlato dei suoi obiettivi e di cosa lo ha spinto ain rossonero.– «rientrare nel. Gli ultimi due anni sono stati bruttissimi perché, come ho sempre detto, ilsenza la gente non ha senso. E spero che d’ora in avanti il Covid sia alle spalle e si possaa giocare ...

Il, che ha concluso la sua stagione al sesto posto in classifica nel girone C di Serie C, vuole rilanciare le sue ambizioni con unal passato. Con il tecnico boemo torna aanche ...Per Zdenek Zeman, che proprio in Puglia si fece conoscere ad altri livelli portando l'allora "dei miracoli" in serie A, il quartosulla panchina rossonera, tra la prima del 1986/87 e l ...L’annuncio sui canali social del Foggia che ufficializza il ritorno di Zeman sulla panchina del club pugliese in Serie C. “Zeman allenerà il Foggia per la stagione 2021/2022?, queste le parole dell’an ...Il boemo si dimostra molto carico: "Avevo voglia di tornare nel calcio per divertire e dare emozioni alla gente" ...