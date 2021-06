Firenze zona bianca: per Boboli stop prenotazione obbligatoria (Di domenica 27 giugno 2021) L'annuncio è fatto personalmengte dal direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che ha firmato un ordine servizio per togliere la prenotazione obbligatoria per accedere al Giardino di Boboli, che è un museo all'aperto. La disposizione è motivata col passaggio della Toscana in zona bianca Covid, e quindi alla luce delle norme vigenti in merito, e anche considerata la scarsa affluenza di pubblico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 giugno 2021) L'annuncio è fatto personalmengte dal direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che ha firmato un ordine servizio per togliere laper accedere al Giardino di, che è un museo all'aperto. La disposizione è motivata col passaggio della Toscana inCovid, e quindi alla luce delle norme vigenti in merito, e anche considerata la scarsa affluenza di pubblico L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze zona Musei: Schmidt, 'C'è zona bianca, stop prenotazione Boboli' La disposizione è motivata col passaggio della Toscana in zona bianca Covid, e quindi alla luce ... Tuttavia i fiorentini, i residenti a Firenze, ritrovano un vantaggio in più: la totale gratuità dell'...

Festa in discoteca a San Marino: tutti negativi i 496 tamponi per il Covid ... tra pubblico e staff, che hanno preso parte all'iniziativa del 19 giugno scorso in zona La ... 139 membri del personale e altri soggetti provenienti da varie parti d'Italia, come Pesaro, Firenze, ...

Firenze zona bianca: per Boboli stop prenotazione obbligatoria Firenze Post Musei: Schmidt, 'C'è zona bianca, stop prenotazione Boboli' Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha firmato un ordine servizio per togliere la prenotazione obbligatoria per accedere al Giardino di Boboli, che è un museo all'aperto. (ANSA) ...

Firenze, il Piano di azione per la qualità dell’aria: c'è anche lo stop al fumo nei giardini C'è anche lo stop al fumo nelle aree verdi e alle fermate di bus e tramvia tra gli interventi previsti nel nuovo Piano di azione comunale (Pac) per la qualità dell’aria che è stato presentato oggi dal ...

