(Di sabato 26 giugno 2021) Ignoti al momento i motivi degli assalti. Laviene descritta come formata daitaliani ma gli accertamentisono in corso. Alcuni dei coinvolti avrebbero bevuto alcol nella nottata. L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: gang ferisce giovani all’uscita della discoteca, indaga la polizia - qn_lanazione : #Firenze. Gang aggredisce ragazzi a colpi di cintura - KarimGrigoli : @PBerizzi @repubblica Cameraman di Sky picchiato al grido sporco bianco , Roma aggredisce poliziotti con coltello e… - Nicola_Firenze : RT @PBerizzi: Furti, aggressioni, razzie nei bar: le baby gang che terrorizzano il lago di Garda. Un 23enne muore annegato e durante i soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze gang

LA NAZIONE

Indagini della polizia sono in corso aper individuare unadi cinque, sei elementi, che la notte scorsa in due distinti episodi, a circa mezz'ora di distanza, ha aggredito ferendoli a colpi di cintura due giovani che erano ...- Due gruppi di ragazzi appena usciti da un locale fiorentino sono stati aggrediti a colpi di cinture, forse da unaformata da giovani italiani. Due ragazzi sono rimasti feriti. La...Indagini della polizia sono in corso a Firenze per individuare una gang di cinque, sei elementi, che la notte scorsa in due distinti episodi, a circa mezz'ora di distanza, ha aggredito ferendoli a col ...Dopo le provocazioni, la gang ha inseguito lui e i suoi amici appena usciti dal locale. Quattro sono scappati in tempo ma il 23enne, italiano domiciliato a Firenze, è stato raggiunto e colpito ripetut ...