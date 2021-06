Figliuolo | vaccinare i 200mila lavoratori della scuola mancanti Saranno contattati dalle Regioni

Advertising

Le regioni dovrannoanche i non residenti che ci lavorano, studiano o... Un'ordinanza del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolostabilisce che ogni regione o provincia ..."Il commissarioè determinato. Ci sono le condizioni per arrivare aentro l'estate tutti gli italiani che lo vorranno, questo è il nostro obiettivo e ci sono le condizioni. Il piano rimarrà sui ...CAGLIARI. Sempre più verde in Europa, ma l’avanzata della variante Delta è un «rischio reale che non può essere sottovalutato». Come ogni giovedì, la fondazione Gimbe ha tracciato il profilo della Sar ...Lettera alle Regioni in vista della riapertura: vanno rintracciati e immunizzati. Negli ultimi 7 giorni dosi solo all'1% del personale. "Tanti ...