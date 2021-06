Fieristi, 9mila imprese ambulanti a rischio chiusura (Di sabato 26 giugno 2021) “A 16 mesi dall’inizio della pandemia l’unica regione d’Italia nella quale non sono consentite le attività Fieristiche alle sagre e alle fiere è la Campania. – afferma il coordinatore regionale Anva-Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa – Eppure non ci sono restrizioni normative: vigono i protocolli di sicurezza che permettono l’esercizio ambulante anche in questi contesti. La maggior parte dei Comuni campani mantiene ferme le numerose imprese ambulanti fieriste. Senza lavoro non hanno altra scelta che chiudere le attività perdendo non solo occupazioni ma tradizioni, cultura, allegria. Alcuni Comuni costieri del Cilento hanno garantito, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) “A 16 mesi dall’inizio della pandemia l’unica regione d’Italia nella quale non sono consentite le attivitàche alle sagre e alle fiere è la Campania. – afferma il coordinatore regionale Anva-Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa – Eppure non ci sono restrizioni normative: vigono i protocolli di sicurezza che permettono l’esercizio ambulante anche in questi contesti. La maggior parte dei Comuni campani mantiene ferme le numerosefieriste. Senza lavoro non hanno altra scelta che chiudere le attività perdendo non solo occupazioni ma tradizioni, cultura, allegria. Alcuni Comuni costieri del Cilento hanno garantito, ...

Advertising

irpiniatimes1 : Ambulanti-fieristi, 9mila imprese a rischio in Campania - salernotoday : Fieristi, 9mila imprese ambulanti a rischio chiusura: l'Anva pronta a scendere in piazza - larampait : #Ambulanti-#fieristi, 9mila imprese a rischio in #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Fieristi 9mila Ambulanti-fieristi, 9mila imprese a rischio in Campania La Rampa ANVA, “Fieristi, 9mila imprese ambulanti a rischio chiusura. Scenderemo in piazza” Dichiarazioni del coordinatore regionale Anva-Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa: “A 16 mesi dall’inizio della pandemia l’unica regione d’Italia nella quale non sono consentite le attività fierist ...

Dichiarazioni del coordinatore regionale Anva-Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa: “A 16 mesi dall’inizio della pandemia l’unica regione d’Italia nella quale non sono consentite le attività fierist ...