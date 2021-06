Fenomeno Maneskin: due canzoni nella Top 10 britannica. Neanche gli ABBA c’erano mai riusciti (Di sabato 26 giugno 2021) Pochi giorni fa il New York Times li aveva celebrati, chiedendosi se avrebbero conquistato il mondo. Ieri era arrivata la notizia della loro scalata alla classifica Hard Rock di Billboard. Oggi i Maneskin portano due singoli nella Top 10 britannica, un’impresa che in passato non è riuscita ad altri vincitori illustri dell’Eurovision. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono gli artisti italiani più ascoltati del mondo su Spotify – hanno conquistato 22 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese – e con oltre un miliardo e mezzo di streaming totali continuano la loro ascesa nelle classifiche internazionali. Attualmente sono sesti ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) Pochi giorni fa il New York Times li aveva celebrati, chiedendosi se avrebbero conquistato il mondo. Ieri era arrivata la notizia della loro scalata alla classifica Hard Rock di Billboard. Oggi iportano due singoliTop 10, un’impresa che in passato non è riuscita ad altri vincitori illustri dell’Eurovision. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono gli artisti italiani più ascoltati del mondo su Spotify – hanno conquistato 22 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese – e con oltre un miliardo e mezzo di streaming totali continuano la loro ascesa nelle classifiche internazionali. Attualmente sono sesti ...

