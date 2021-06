Fede | «Controllato di notte come un boss dopo il funerale di mia moglie»

Advertising

GiancarloCharly : 'La Giustizia e il senso del Giusto' Mentre Formigoni si spaparanza coi soldini ricevuti,Emilio Fede viene controll… -

Ultime Notizie dalla rete : Fede Controllato

Il Dubbio

"Mi hanno svegliato " spiega sempre- . Sono stati un'ora, hannotutti i documenti e sono andati via". E ancora: "Sono un uomo in sedia a rotelle, arrivato qui con la mia assistente ...Emiliodalla polizia in albergo dopo i funerali della moglie Diana De Feo Emilio, vedovo da pochi giorni , si è recato a Napoli per partecipare ai funerali della moglie, Diana ...Brutto periodo per Emilio Fede che ha da poco perso la moglie. Il giornalista si è lasciato andare ad un lungo sfogo quando due agenti sono andati a casa di notte.Cronaca - Emilio Fede controllato dalla polizia in albergo dopo i funerali della moglie Diana De Feo Emilio Fede, vedovo da pochi giorni , si è recato a Napoli per partecipare ai funerali della moglie ...