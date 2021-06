Far East Film Festival. I film da vedere sabato 26 giugno 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) La terza giornata del FEFF 23 è, senza dubbio, una giornata in cui si parla d’amore. O meglio: in cui si declina la parola “amore” attraverso i generi. A cominciare dal documentario filippino Life in 24 Frames a Second di Saw Tiong Guan, che il Festival presenta in anteprima mondiale, dove quattro grandi autori come John Woo, Anurag Kashyap, Rithy Panh e Lav Diaz raccontano che l’amore per il cinema (appunto) li ha letteralmente salvati da una vita di povertà e di abusi. Ricordiamo che a John Woo è anche dedicato il libro John Woo e il Crime Movie di Hong Kong, che l’autore Andrea Venuti presenterà durante le dirette streaming del mattino. Se The Way We Keep Dancing di ... Leggi su udine20 (Di sabato 26 giugno 2021) La terza giornata del FEFF 23 è, senza dubbio, una giornata in cui si parla d’amore. O meglio: in cui si declina la parola “amore” attraverso i generi. A cominciare dal documentario filippino Life in 24 Frames a Second di Saw Tiong Guan, che ilpresenta in anteprima mondiale, dove quattro grandi autori come John Woo, Anurag Kashyap, Rithy Panh e Lav Diaz raccontano che l’amore per il cinema (appunto) li ha letteralmente salvati da una vita di povertà e di abusi. Ricordiamo che a John Woo è anche dedicato il libro John Woo e il Crime Movie di Hong Kong, che l’autore Andrea Venuti presenterà durante le dirette streaming del mattino. Se The Way We Keep Dancing di ...

Advertising

pelagia_pp : Per una eventuale seconda stagione devono però far traslocare Mare. Cosa potrà mai ancora succedere a East Town do… - DaniloServadei : FAR EAST FILM FESTIVAL 23 - DAY 2 800 EROI ???? A chiudere questo secondo giorno di festival è la Cina con questo kol… - DaniloServadei : FAR EAST FILM FESTIVAL 23 - DAY 2 VOICE OF SILENCE ???? La Corea del Sud si prende ora la scena con uno dei suoi sol… - bloodyv4lentine : sono al far east film festival ed è bellissimo :( vorrei vivere sempre a contatto con il cinema - TgrRaiFVG : Il @fareastfilm di Udine apre col brivido del regista di “Lanterne rosse”. Avvio in presenza all'aperto, nella nuov… -