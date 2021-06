Far East Film Festival. I film da vedere domenica 27 giugno 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) Mai come adesso, adesso che il Myanmar ha il cuore spezzato, il Far East film Festival desidera celebrare il cinema birmano! Money Has Four Legs non è solo un film: è un film prodotto e co-sceneggiato da Ma Aeint, la stessa Ma Aeint che qualche anno fa, a Udine, ha preso parte alle sessioni di Ties That Bind e di Focus Asia. La stessa Ma Aeint che, lo scorso 5 giugno, è stata arrestata a Yangon senza una spiegazione. Di lei, al momento, si è persa ogni traccia e il regista Maung Sun (attualmente in fuga) ha spedito ... Leggi su udine20 (Di sabato 26 giugno 2021) Mai come adesso, adesso che il Myanmar ha il cuore spezzato, il Fardesidera celebrare il cinema birmano! Money Has Four Legs non è solo un: è unprodotto e co-sceneggiato da Ma Aeint, la stessa Ma Aeint che qualche anno fa, a Udine, ha preso parte alle sessioni di Ties That Bind e di Focus Asia. La stessa Ma Aeint che, lo scorso 5, è stata arrestata a Yangon senza una spiegazione. Di lei, al momento, si è persa ogni traccia e il regista Maung Sun (attualmente in fuga) ha spedito ...

