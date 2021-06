Fallita la mediazione: rottura finale sugli esteri. Retroscena (Di sabato 26 giugno 2021) Fallita la mediazione tra l'ex premier e il fondatore del Movimento, che voleva l'esclusiva titolarità della politica estera. Inutili i colloqui notturni a casa dell'avvocato del popolo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 26 giugno 2021)latra l'ex premier e il fondatore del Movimento, che voleva l'esclusiva titolarità della politica estera. Inutili i colloqui notturni a casa dell'avvocato del popolo Segui su affaritaliani.it

Advertising

infoitinterno : Così è fallita la mediazione: Conte a un passo dall'addio ai 5S - vaporino2011 : RT @GiancarloDeRisi: Conte, praticamente è rottura. Fallita la mediazione dei big del Movimento, l'ex premier non partecipa al webinar di o… - ventoc : RT @GiancarloDeRisi: Conte, praticamente è rottura. Fallita la mediazione dei big del Movimento, l'ex premier non partecipa al webinar di o… - argo996 : RT @GiancarloDeRisi: Conte, praticamente è rottura. Fallita la mediazione dei big del Movimento, l'ex premier non partecipa al webinar di o… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: Conte, praticamente è rottura. Fallita la mediazione dei big del Movimento, l'ex premier non partecipa al webinar di o… -