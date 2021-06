Fabrizia Pons | storia di grandi passioni e di indimenticabili successi

Leggi su rallyeslalom

(Di sabato 26 giugno 2021), un sorriso sincero che negli anni non cambia. La voglia immutata di continuare a correre, a navigare e ad insegnare i rally. La prima volta che ho approcciato ad un rally iridato come cronista è stata in occasione del Rally di MonteCarlo 1997 in cui debuttavano le WRC e laera al