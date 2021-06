F1, Carlos Sainz: “Alpine e McLaren troppo forti per la Ferrari” (Di sabato 26 giugno 2021) Giornata difficile per Carlos Sainz. Il portacolori della Ferrari non è riuscito ad accedere alla Q3 e scatterà dalla tredicesima casella dello schieramento alle spalle della Williams del britannico George Russell. L’ex alfiere della McLaren ha faticato a tenere il ritmo della concorrenza. Sainz mostra la sua desolazione ai microfoni di Sky Sport F1, consapevole che domani non sarà facile lottare per una posizione nella Top10. Sainz ha dichiarato: “Dopo le libere mi aspettavo una posizione del genere. Ci sono altri team molto più competitivi. In questa pista Alpine, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Giornata difficile per. Il portacolori dellanon è riuscito ad accedere alla Q3 e scatterà dalla tredicesima casella dello schieramento alle spalle della Williams del britannico George Russell. L’ex alfiere dellaha faticato a tenere il ritmo della concorrenza.mostra la sua desolazione ai microfoni di Sky Sport F1, consapevole che domani non sarà facile lottare per una posizione nella Top10.ha dichiarato: “Dopo le libere mi aspettavo una posizione del genere. Ci sono altri team molto più competitivi. In questa pista, ...

Advertising

infoitsport : F1, Carlos Sainz: 'Il gap tra noi ed i nostri rivali è molto importante' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Horner contro le direttive tecniche: 'Ci diranno anche quando andare in bagno...' #F1 #Horner #RedBull - Gazzetta_it : Horner contro le direttive tecniche: 'Ci diranno anche quando andare in bagno...' #F1 #Horner #RedBull - STnews365 : F1, Sainz: 'Il Gap è ancora importante'; Leclerc: 'Fatto il massimo' Qualifica deludente per la Ferrari, con Charle… - ArmandaGelsomin : RT @perchetendenza: 'Ferrari': Perché Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso le qualifiche dello #StyrianGP rispettivamente al settimo… -