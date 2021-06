F1 | Antonio Giovinazzi | “Possiamo avvicinarci alla top-10 | anche se la prestazione delle qualifiche non ci aiuta”

(Di sabato 26 giugno 2021) Un 15° posto è stato il piazzamento dial terminedel GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg (Austria), il pilota italiano dell’Alfa Romeo si aspettava unadiversa da quella che il time-attack gli ha regalato. “Eravamo abbastanza fiduciosi di poter entrare nella Q2, quindi il 15° crono non è proprio quello che ci aspettavamo. Abbiamo avuto un venerdì davvero convincente, ma oggi le altre macchine hanno fatto vederecose migliori. Ho completato un buon giro, ma purtroppo non è bastato per entrare in Q3“, ...

Alfa Romeo 1'04"913 16. Nicholas Latifi Williams 1'05"175 9a fila 17. Esteban Ocon Alpine 1'05"217 18. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'05"429 10a fila 19. Mick Schumacher Haas 1'...segna il primo goal a Spielberg, in un sabato caratterizzato dallo scontro europeo proprio tra l'Austria e i nostri azzurri. L'italiano non si fa cogliere impreparato in qualifica, ...Un 15° posto è stato il piazzamento di Antonio Giovinazzi al termine delle qualifiche del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg (Austria), il pilota italiano dell'Alf ...Delusione in Alfa Romeo dopo le Qualifiche del GP di Stiria. Nonostante l'apparizione in Q2, la squadra si aspettava molto di più.