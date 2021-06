Europeo, da oggi inizia un altro torneo. Le gerarchie potrebbero cambiare (Di sabato 26 giugno 2021) Il match delle 18 tra Galles e Danimarca ad Amsterdam darà inizio alla fase a eliminazione diretta dell’Europeo con l’avvio degli ottavi di finale. Un altro torneo rispetto quello della fase a gironi. Infatti, storicamente, alcune squadre si “svegliano” e possono avere un altro rendimento rispetto quello avuto durante la fase a gironi. Ad oggi l’Italia di Mancini è quelle che ha convinto di più, altre Nazionali favorite alla partenza hanno deluso un po’ di più come l’Inghilterra, la Francia o la Germania. Ma da questo momento in poi le gerarchie che si sono formate nella fase a gironi si ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Il match delle 18 tra Galles e Danimarca ad Amsterdam darà inizio alla fase a eliminazione diretta dell’con l’avvio degli ottavi di finale. Unrispetto quello della fase a gironi. Infatti, storicamente, alcune squadre si “svegliano” e possono avere unrendimento rispetto quello avuto durante la fase a gironi. Adl’Italia di Mancini è quelle che ha convinto di più, altre Nazionali favorite alla partenza hanno deluso un po’ di più come l’Inghilterra, la Francia o la Germania. Ma da questo momento in poi leche si sono formate nella fase a gironi si ...

Advertising

ansaeuropa : Il presidente del Parlamento europeo @DavidSassoli oggi in udienza da @Pontifex_it #ANSAEuroparlamento @PE_Italia - gennaromigliore : Oggi sono intervenuto in Aula alla Camera per la dichiarazione di voto a nome di @ItaliaViva sulle comunicazioni de… - MarcoDreosto : RT @MarcoDreosto: ?? Oggi su @LaVeritaWeb in edicola importante articolo di @franborgonovo sulla #rottabalcanica dove troverete anche alcun… - VincenzoIanno16 : RT @ansaeuropa: Il presidente del Parlamento europeo @DavidSassoli oggi in udienza da @Pontifex_it #ANSAEuroparlamento @PE_Italia https://… - MeciMirko : L'algoritmo personale avverta la stessa aria pesante. Oggi tutti agili sulla vittoria dell'Italia. Vince l'Austria… -