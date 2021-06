**Europei: Renzi, 'Letta e Salvini lascino stare la Nazionale, faranno ciò che vogliono'** (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Penso che quando Letta e Salvini entrano nel merito delle scelte della Nazionale stiano sbagliando. La Nazionale può essere tenuta libera dai segretari di partito? C'è il Ct, Mancini, c'è la squadra, non andiamo a dar noi ai giocatori, poi faranno le scelte che vogliono. Lasciate stare la Nazionale". Lo ha detto Matteo Renzi a SkTg24 sulla scelta della Nazionale di calcio se inginocchiarsi o meno questa sera prima della partita agli Europei. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Penso che quandoentrano nel merito delle scelte dellastiano sbagliando. Lapuò essere tenuta libera dai segretari di partito? C'è il Ct, Mancini, c'è la squadra, non andiamo a dar noi ai giocatori, poile scelte che. Lasciatela". Lo ha detto Matteoa SkTg24 sulla scelta delladi calcio se inginocchiarsi o meno questa sera prima della partita agli Europei.

